Meloni faccia d' angelo il restauratore | Chi dice che sia lei? Opera rifatta come 25 anni fa

La premier Meloni si è ritrovata al centro di un dibattito dopo alcune dichiarazioni di un restauratore. L’uomo ha detto che non si può affermare con certezza che si tratti di Meloni, perché l’opera è stata rifatta circa 25 anni fa. La polemica è nata da alcune parole del parroco, che ha solo detto che la donna assomiglia alla figura rappresentata, senza confermare la sua identità. La vicenda tiene banco, mentre sui social e nelle conversazioni di strada si cerca di capire chi sia davvero ritratto nell’opera.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.