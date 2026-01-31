Meloni faccia d' angelo il restauratore | Chi dice che sia lei? Opera rifatta come 25 anni fa
La premier Meloni si è ritrovata al centro di un dibattito dopo alcune dichiarazioni di un restauratore. L’uomo ha detto che non si può affermare con certezza che si tratti di Meloni, perché l’opera è stata rifatta circa 25 anni fa. La polemica è nata da alcune parole del parroco, che ha solo detto che la donna assomiglia alla figura rappresentata, senza confermare la sua identità. La vicenda tiene banco, mentre sui social e nelle conversazioni di strada si cerca di capire chi sia davvero ritratto nell’opera.
«Chi lo dice che è la premier Meloni? Lo dovete dire, il parroco non l'ha detto, ha detto che assomiglia». Lo dice ai giornalisti e videoreporter intervenuti alla basilica di san Lorenzo in Lucina il restauratore Bruno Valentinetti che così respinge le polemiche sul fatto che l'opera da lui restaurata all'interno della basilica abbia le fattezze della premier Giorgia Meloni. Meloni volto d'angelo, il restauratore: «Chi dice che è lei?» «Per questo volto - afferma Valentinetti - ho fatto un restauro e ho restaurato quello che c'era prima 25 anni fa, uguale, ho dovuto riprendere i disegni e i colori di 25 anni fa, non si deve cambiare». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Approfondimenti su Meloni Faccia D Angelo
«Meloni al posto dell'angelo? Fantasia. L'altro cherubino ha il volto della mia ex»: chi è Bruno Valentinetti, il restauratore ex militante di Msi che ha scatenato le polemiche
Bruno Valentinetti, restauratore di 83 anni, si è scatenato in polemiche dopo aver detto di aver dipinto un volto che assomiglia a una sua ex, come secondo cherubino in una sua opera.
Meloni faccia d'angelo, nella basilica di Roma dopo il restauro «il cherubino che le assomiglia». La premier: «No, decisamente non somiglio a un angelo»
Meloni si presenta con un volto che ricorda un cherubino nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma.
Ultime notizie su Meloni Faccia D Angelo
Argomenti discussi: A San Lorenzo in Lucina spunta il ritratto di Meloni. Lei scherza: Non somiglio a un angelo; Roma, spunta il volto di Giorgia Meloni su un angelo in chiesa: giallo a San Lorenzo in Lucina; Meloni-Merz, una nuova Euro-coppia; Board per Gaza, cosa c'è dietro il no (per ora) di Meloni: il dialogo con Mattarella e i contatti per un faccia a faccia con Trump.
Cos’è questa storia dell’angelo con la faccia di Giorgia Meloni in una chiesa di RomaL'autore nega di aver ritratto la presidente, ma i funzionari del ministero della Cultura faranno un sopralluogo in giornata ... ilpost.it
Volto Meloni su affresco, Vicariato: Indagine. La premier: Non somiglio a un angeloLeggi su Sky TG24 l'articolo Volto Meloni su affresco, Vicariato: 'Indagine'. La premier: 'Non somiglio a un angelo' ... tg24.sky.it
Meloni faccia d’angelo, il restauratore: "Ognuno vede ciò che vuole“ x.com
Meloni "faccia d'angelo" a San Lorenzo in Lucina «No, decisamente non somiglio a un cherubino» - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.