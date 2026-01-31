La vicenda giudiziaria che vedeva coinvolti Maria De Luca e Domenico Di Girolamo si conclude con due assoluzioni. I due residenti a Melito di Napoli erano accusati di aver commesso estorsioni aggravate dal metodo mafioso, in collaborazione con il clan Amato-Pagano. La sentenza ha messo fine a un procedimento che durava da anni, lasciando dietro di sé molte domande ancora senza risposta.

La Corte di Appello di Napoli, quinta sezione penale, ha assolto entrambi gli imputati con formula piena, ribaltando nuovamente l’esito del processo. I due coniugi erano stati in precedenza condannati a sei anni di reclusione per la presunta imposizione di gadget natalizi, in concorso con l’allora presidente dell’Ascom di Melito e Mugnano. La Suprema Corte di Cassazione, prima sezione penale, aveva già annullato la precedente sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli, disponendo un nuovo giudizio. Nel processo di rinvio, i giudici hanno quindi riconosciuto l’estraneità ai fatti contestati di De Luca e Di Girolamo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Melito. Racket per gli Amato Pagano, assoluzione per i coniugi Di Girolamo

Approfondimenti su Melito Napoli

La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un'operazione che ha portato all'emissione di 11 misure cautelari nei confronti del clan Amato-Pagano, coinvolgendo Melito e Napoli.

Una vasta operazione antimafia smaschera il clan Amato-Pagano nel napoletano, con 11 arresti e un blitz che ha portato alla cattura di diversi esponenti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Melito Napoli

Argomenti discussi: Melito. Racket per gli Amato-Pagano, assoluzione definitiva per i coniugi Di Girolamo; Racket del clan Amato-Pagano: assolti definitivamente i coniugi Di Girolamo; Bonificate via Signorelli e Via del Toro a Giugliano, ma di nuovo incivili sversano rifiuti.

Melito. Racket per gli Amato-Pagano, assoluzione definitiva per i coniugi Di GirolamoAssolti definitivamente i coniugi De Luca Maria e Di Girolamo Domenico, entrambi di Melito, coinvolti nell’inchiesta sul presunto racket del ... msn.com

Melito, scomparsa 31enne il 15 febbraio: ricerche in corso per MariaPreoccupazione in queste ore a Melito per la scomparsa di Maria, 31enne di cui non si hanno più notizie da sabato 15 febbraio. I familiari e gli amici lanciano messaggi di aiuto, preoccupati per la ... ilmattino.it

Dalla Faida di Scampia alla fiducia del clan Amato-Pagano - facebook.com facebook