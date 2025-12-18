Clan Amato-Pagano summit a Melito e estorsioni | 11 misure cautelari della DIA

La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un'operazione che ha portato all'emissione di 11 misure cautelari nei confronti del clan Amato-Pagano, coinvolgendo Melito e Napoli. L'indagine ha svelato incontri di vertice, attività di estorsione, riciclaggio e l’utilizzo di beni intestati fittiziamente, evidenziando il volto criminale di questa organizzazione e la sua presenza sul territorio.

Operazione della DIA contro il clan Amato-Pagano: 11 misure cautelari tra Melito e Napoli. Contestati summit di camorra, estorsioni, riciclaggio e beni intestati fittiziamente. Nuovo colpo della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli contro il clan Amato-Pagano. Al termine di un'indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, sono state notificate undici misure cautelari, dieci delle quali eseguite .

