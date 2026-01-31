mel c riaccende le speranze sulla reunion delle spice girls e sulla presenza di victoria

Mel C riaccende le speranze di una reunion delle Spice Girls. La cantante ha lasciato intendere che potrebbe tornare insieme alle altre, incluso Victoria Beckham, assente dal tour del 2019. I fan sperano di rivedere presto le cinque sul palco.

Mel C continua ad alimentare i rumours sulla reunion delle Spice Girls, che vedrebbe al tempo stesso il ritorno nella girl band che ha segnato gli anni Novanta anche di Victoria Beckham, assente dal tour tenutosi negli stadi del Regno Unito nel 2019. Risale alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra nel 2012 l’ultima volta che il gruppo si è esibito al gran completo insieme a One Direction, George Michael ed altre grandi star del panorama musicale. Nel 2024 Mel C, Geri Halliwell-Horner, Emma Bunton, Mel B e Victoria Beckham si sono esibite con una performance a sorpresa di Stop alla festa per il cinquantesimo compleanno di Posh Spice. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Approfondimenti su Spice Girls Reunion

Per celebrare il 50º compleanno di Emma Bunton, le Spice Girls si sono riunite in un evento speciale.

Ultime notizie su Spice Girls Reunion

