Mel C ha rivelato l’influenza di Diana Ross nella carriera delle Spice Girls

Mel C ha parlato recentemente di Diana Ross e dell’impatto che la “ Regina Della Motown” ha avuto sulle Spice Girls nel corso della carriera della girlband. Ospite a l Jingle Ball iHeartRadio Z100 presentato da Capital One a New York City, Sporty Spice ha raccontato sulle pagine di People dell’incidenza della voce di Upside Down: “ Beh, con le Spice Girls, ovviamente abbiamo iniziato negli anni ’90, e abbiamo avuto così tante influenze, e c’erano state così tante donne incredibili che ci avevano preceduto, e Diana era una di quelle donne . Abbiamo avuto la fortuna di vederla esibirsi a Londra molto presto nella nostra carriera e penso che molti di noi avessero genitori grandi fan di Diana Ross e delle Supremes. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

