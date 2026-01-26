Victoria Beckham riparte dalle Spice Girls | la reunion per i 50 anni di Emma è con i look a contrasto

Per celebrare il 50º compleanno di Emma Bunton, le Spice Girls si sono riunite in un evento speciale. Tra loro, Victoria Beckham ha partecipato con un look che richiama i contrasti di stile, sottolineando l’importanza di questa reunion. Un momento di nostalgia e stile che ha richiamato l’attenzione dei fan e degli appassionati di moda, offrendo uno sguardo autentico sulle icone del pop britannico.

Victoria Beckham riparte dalle Spice Girls: la reunion per i 50 anni di Emma è con i look a contrastoEmma Bunton ha compiuto 50 anni e per l'occasione ha riunito le Spice Girls: ecco cosa hanno indossato Victoria Beckham e le altre per questa esclusiva ... fanpage.it

#VictoriaBeckham is stepping out to celebrate Emma Bunton! On Saturday, Jan. 24, the fashion designer reunited with former Spice Girls bandmates Melanie "Mel C" Chisholm, Geri Halliwell-Horner, and Emma Bunton for Bunton’s 50th birthday bash. (: Victo - facebook.com facebook

