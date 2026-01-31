Mega casting | le presse cambiano la produzione di auto

Le presse usate nelle fabbriche di auto stanno diventando più grandi e più veloci. Le aziende investono in macchinari nuovi per aumentare la produzione e ridurre i tempi. Il settore si sta adattando alle richieste di sostenibilità e alle tensioni internazionali che influenzano le forniture. I cambiamenti sono già visibili nelle linee di montaggio, dove le presse più grandi spingono le auto fuori più rapidamente.

Nel settore automotive la parola del momento è "mega casting", spesso usata come sinonimo di "giga casting". Che sia mega, o giga, poco cambia: si tratta di una nuova tecnologia che semplifica, ottimizza e velocizza la produzione di alcuni componenti chiave delle automobili tramite l'utilizzo di gigantesche presse idrauliche (die casting machines, in inglese) istallate direttamente all'interno delle fabbriche di auto. I più grandi produttori al mondo di questi macchinari sono i cinesi di LK Technology, gli italiani di Idra Group (azienda del gruppo LK) e gli svizzeri di Bühler. La prima casa automobilistica a capire che il mega casting avrebbe potuto rivoluzionare il mondo dell'auto è stata Tesla, ma ben presto i cinesi hanno fatto la stessa scelta e, adesso, anche gli altri protagonisti del mercato si stanno dotando di macchinari di questo tipo.

