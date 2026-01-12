Le ' Mamme Miss' romagnole protagoniste del casting per la nuova produzione cinematografica

Le ‘Mamme Miss’ romagnole sono state protagoniste del casting per una nuova produzione cinematografica. L’evento, svoltosi nell’ultimo fine settimana, è stato organizzato dalla società romana ‘Imago Film’ e coordinato dalla compagnia sammaurese ‘Te’. Questa selezione rappresenta un passo importante nel progetto, che mira a coinvolgere figure autentiche del territorio. La partecipazione di mamme locali evidenzia l’attenzione alla genuinità e alla rappresentazione delle realtà quotidiane della regione.

Nell'ultimo fine settimana, organizzato dalla società cinematografica 'Imago Film' di Roma e coordinato dalla società sammaurese 'Te.Ma Spettacoli' di Paolo Teti, all'Hotel Rosalba di San Mauro Mare, si è tenuto un casting cinematografico per le riprese del prossimo film dal titolo 'Un drammatico.

