mediaset blocca falsissimo oscurate quattro puntate a tema signorini scotti berlusconi

La battaglia tra Mediaset e Fabrizio Corona si fa più forte. La tv ha deciso di oscurare quattro puntate di Falsissimo, dedicate a Signorini, Scotti e Berlusconi. La scelta arriva dopo settimane di tensioni, accuse e battaglie legali tra le parti. Ora Mediaset utilizza una procedura legale per proteggere i propri diritti e blocca la messa in onda di alcuni contenuti.

La partita tra Mediaset e Fabrizio Corona entra in una nuova fase. Dopo settimane di scontri pubblici, dichiarazioni legali – tra cui un ricorso al giudice poi accolto – e prese di posizione ufficiali, il gruppo televisivo ha scelto una strada diversa, sfruttando uno strumento che tutela il diritto d’autore. Risultato? Quattro puntate di Falsissimo sono state rimosse da YouTube, interrompendo bruscamente la circolazione dei contenuti più discussi. E sì, anche quella del 26 gennaio andata comunque in onda malgrado l’accoglimento del ricorso presentato al giudice da parte dei legali di Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Dilei.it

L’Agcom ha avviato un’istruttoria sul canale YouTube di Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona torna a commentare il provvedimento giudiziario su Falsissimo, affrontando anche il caso Signorini.

Falsissimo la parte finale che anticipa cose su Samira Lui, Signorini e …

