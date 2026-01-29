Agcom mette sotto osservazione Falsissimo | al vaglio le puntate di Fabrizio Corona su Signorini e Mediaset

L’Agcom ha avviato un’istruttoria sul canale YouTube di Fabrizio Corona. L’autorità vuole verificare se le sue puntate, trasmesse anche su Signorini e Mediaset, rispettano le nuove regole per gli influencer. Corona è ora sotto osservazione, mentre si attendono sviluppi su eventuali sanzioni o chiarimenti.

