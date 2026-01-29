Agcom mette sotto osservazione Falsissimo | al vaglio le puntate di Fabrizio Corona su Signorini e Mediaset
L’Agcom ha avviato un’istruttoria sul canale YouTube di Fabrizio Corona. L’autorità vuole verificare se le sue puntate, trasmesse anche su Signorini e Mediaset, rispettano le nuove regole per gli influencer. Corona è ora sotto osservazione, mentre si attendono sviluppi su eventuali sanzioni o chiarimenti.
L'Autorità avvia verifiche sul canale YouTube di Fabrizio Corona nell'ambito delle nuove linee guida per gli influencer. Sotto esame anche la copertura tv di casi giudiziari come Garlasco L'Agcom ha deciso di avviare verifiche sul canale YouTube "Falsissimo", condotto da Fabrizio Corona. La decisione è stata resa nota al termine della seduta del 28 gennaio 2026, durante la quale l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha dato mandato ai propri Uffici di "verificare eventuali profili di competenza" relativi ai contenuti pubblicati dal programma online.
L'Agcom mette sotto osservazione Falsissimo: al vaglio le puntate nelle quali Fabrizio Corona parla di Signorini e altri volti Mediaset. 'Sotto esame' anche la copertura tv di casi mediatici. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni avvia verifiche sul canale Youtube di Fabrizio Corona e sulla copertura tv di casi mediatici
