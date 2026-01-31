Mc che colpo sul mercato Da Reggio torna Aieta

E' un colpo grosso quello che il Modena Cavezzo piazza alla vigilia della sfida che oggi nella 4^ di ritorno di A2 può chiudere i conti salvezza. In gialloblù torna dopo 6 mesi Alessandro Aieta, laterale classe '97 bandiera cavezzese delle ultime 4 stagioni fra A2 e A2 Elite con 51 reti segnate. In estate Aieta si era trasferito in A2 all'Olimpia Regium, dove ha segnato 3 volte in 10 presenze. La società sta facendo di tutto per poterlo avere in tempo per la gara di oggi alle 17 contro il Grifoni ultimo a -13: un successo vorrebbe dire salvezza con 6 turni di anticipo, ma rafforzerebbe anche la quinta piazza playoff.

