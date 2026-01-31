Mazda ha raggiunto un nuovo record: il SUV CX-5 ha superato i cinque milioni di consegne nel mondo. Un risultato che dimostra quanto il modello sia apprezzato e richiesto. La casa giapponese si prepara a presentare un restyling per mantenere vivo l’interesse e continuare a conquistare i clienti.

Mazda ha raggiunto un traguardo storico con il suo SUV più venduto: il CX-5 ha superato i cinque milioni di esemplari consegnati in tutto il mondo, un risultato che conferma la sua posizione di punto di riferimento nel segmento dei crossover compatti. Il successo globale, che si è consolidato in oltre cento Paesi, è il frutto di una strategia di progettazione centrata sull’equilibrio tra guida dinamica, design essenziale e tecnologia accessibile. Il modello, lanciato per la prima volta nel 2011 nello stabilimento di Ujina, ha saputo mantenere la sua identità nonostante le evoluzioni nel corso delle generazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Mazda CX-5 supera i 5 milioni di esemplari consegnati, pronto a rinnovare il proprio successo con il restyling in arrivo

