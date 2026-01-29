Record Mazda CX-5 entra nel ‘club dei 5 milioni’

La Mazda CX-5 ha raggiunto un nuovo traguardo. Dopo Mazda 323 e Mazda3, il Suv entra nel ‘club dei 5 milioni’ di unità vendute. In poche settimane, ha superato questa cifra, diventando il terzo modello della casa giapponese a farcela.

(Adnkronos) – Dopo Mazda 323 e Mazda3, la CX-5 entra nel 'club dei 5 milioni'. Infatti il Suv nelle scorse settimane ha superato i cinque milioni di unità vendute dal suo lancio, diventando il terzo modello nella storia della Casa Giapponese a superare questa soglia. Apprezzato dai clienti per la tecnologia Skyactiv e il linguaggio. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Mazda CX 5

Mazda rinnova la sua offerta di noleggio a lungo termine con Mazda Rent, ampliando la gamma disponibile.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Mazda CX 5

Argomenti discussi: 10.000 km con il 2.5 benzina Mazda: qual è la verità? (Long test e consumi reali) [VIDEO]; Idee auto sottozero? Una te la diamo noi: tre Mazda in extra sconto; Il 2025 è stato un anno da record per il gruppo DR; Lamborghini: nuovo record di vendite nel 2025, spinta (ancora) dal SUV Urus e dall’elettrificazione.

Mazda CX-5, cinque milioni di unità prodotte e la storia continuaMazda CX-5 supera i 5 milioni di unità prodotte e si rinnova con la terza generazione, tra design evoluto, comfort e tecnologie avanzate ... msn.com

La prova della Mazda CX 6-e e del primo contatto con il nuovo pneumatico della BF GOODRICH il KO3, li trovi nella puntata n° 02 2026 di newsauto in TV (nei commenti trovi le emittenti locali che la trasmettono). facebook