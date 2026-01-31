Bergamo sequestrati oltre 70 chili di hashish e 78.800 euro in contanti

La polizia di Bergamo ha arrestato due uomini, uno albanese e uno romeno, durante un blitz a Mozzo. Gli agenti hanno sequestrato più di 70 chili di hashish e quasi 79 mila euro in contanti. L’operazione arriva dopo lunghe indagini e si inserisce in un’azione più ampia contro il traffico di droga. I due sono stati portati in questura e ora dovranno rispondere di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Mozzo (Bergamo), 31 gennaio 2026 - In manette un cittadino albanese e uno romeno, sequestro di oltre 70 chilogrammi di hashish e di una consistente somma di denaro contante. Operazione a Mozzo. Nel corso di servizi mirati, gli agenti della Squadra Mobile di Bergamo hanno notato, nel comune di Mozzo, un' auto muoversi con fare sospetto, e poi un uomo, uscito da quella vettura, che t rasferiva rapidamente grandi buste su un'altra auto e si allontanava subito dopo. L'inseguimento e il fermo. La manovra ha insospettito i poliziotti, che hanno seguito il veicolo con il carico, riuscendo a fermarlo poco prima dell'ingresso in autostrada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Nel pomeriggio di venerdì, gli agenti della Polizia di Bergamo hanno intercettato uno scambio di droga a Mozzo.

