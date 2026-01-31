Maturità torna la matematica al classico | le novità del 2026

La maturità del 2026 torna a prevedere la matematica come materia d’esame al liceo classico. Da quest’anno, lo scritto di latino rimane, ma il colloquio orale si amplia: ci saranno quattro materie da affrontare. La novità riguarda soprattutto gli studenti che si preparano all’esame, che dovrà essere superato dal 18 giugno. La riforma introduce nuovi criteri e cambia le modalità di verifica, con l’obiettivo di rendere tutto più chiaro e più completo.

Latino allo scritto e quattro materie per il colloquio orale: ecco come cambia l’esame di Stato dal 18 giugno La. La lunga attesa per i 500mila studenti italiani è finalmente terminata con la pubblicazione ufficiale delle materie che comporranno il nuovo esame di maturità. Il Ministero dell’Istruzione ha sciolto le riserve e ha definito il percorso che porterà i diplomandi verso la prima prova scritta del 18 giugno. La novità più rilevante riguarda la struttura stessa del colloquio che quest’anno integra la riforma con quattro discipline obbligatorie invece delle tre canoniche. Al liceo classico la scelta della seconda prova scritta è ricaduta sul latino, ma la vera sorpresa riguarda la composizione dell’esame orale. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Approfondimenti su Maturità 2026

L'esame di maturità del 2026 partirà il 18 giugno, con la prima prova di Italiano alle otto del mattino.

La prova di maturità del 2026 si avvicina, e il Ministero ha finalmente annunciato le materie di seconda prova e orale.

Ultime notizie su Maturità 2026

Argomenti discussi: Maturità 2026, si torna al latino: versione al classico, matematica allo scientifico. All’orale entra la storia, e cambiano regole e commissioni; Maturità 2026, ecco le materie della seconda prova: latino al Classico e matematica allo Scientifico; Maturità 2026, ecco le materie: Latino al Classico, Matematica allo Scientifico; Maturità 2026, il ritorno alle materie forti: latino e matematica al centro.

Maturità 2026, pubblicate le materie: latino al Classico, matematica allo ScientificoSvelate le materie per le seconde prove scritte e per gli orali. Si inizia il 18 giugno con Italiano, debutta il nuovo Esame di Maturità ... panorama.it

Maturità 2026, latino al classico e matematica allo scientifico, cambia l'orale (con 4 materie) e le commissioni: tutte le novità del MinisteroL'esame di Maturità 2026 comincerà il 18 giugno. Ci sarà una prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà dalle ... ilmattino.it

VIDEO | Si torna all'Esame di #Maturità con un #orale radicalmente nuovo - facebook.com facebook

#Maturità, #Valditara contro chi boicotta l' #orale Con la riforma annunciata dal ministro Valditara, l’esame di Maturità torna a puntare su un colloquio strutturato e su una valutazione completa dello studente. #Scuola #EsameDiStato #Istruzione #Superiori #Est x.com