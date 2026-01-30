Maturità 2026 annunciate le materie di seconda prova e orale | Latino al Classico Matematica allo Scientifico Le novità

La prova di maturità del 2026 si avvicina, e il Ministero ha finalmente annunciato le materie di seconda prova e orale. Per gli studenti del Classico, la scelta è caduta sul Latino, mentre per quelli dello Scientifico, c’è la Matematica. La pubblicazione del decreto attendeva i maturandi con ansia, ma ora hanno le risposte che cercavano. La data ufficiale si avvicina, e le scuole si preparano a organizzare le prove.

Attesa finita per i 500mila maturandi italiani che attendevano con ansia la pubblicazione del decreto ministeriale prevista entro sabato, 31 gennaio con le materie scelte dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per la seconda prova scritta del 19 giugno e, soprattutto, sulle quattro materie protagoniste del nuovo colloquio orale. Si tratta di un momento decisivo per gli studenti dell'ultimo anno, che dovranno affrontare per la prima volta l'impianto previsto dalla nuova riforma. Seconda prova Maturità 2026 Latino al liceo Classico, matematica al Liceo scientifico, scienze umane al liceo delle Scienze umane, economia aziendale per gli istituti tecnici del Settore economico indirizzo Amministrazione, finanza e marketing, discipline turistiche e aziendali per gli istituti tecnici del Settore economico indirizzo Turismo, Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio. 🔗 Leggi su Leggo.it

