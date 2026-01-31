Maturità 2026 | Ministero ha scelto discipline esterne per gli Istituti Professionali i consigli di classe sceglieranno le due materie interne

Il ministero ha confermato che anche per il prossimo anno gli Istituti Professionali sceglieranno le discipline esterne per la prova d’esame. I consigli di classe decideranno invece le due materie interne. Nessuna novità rispetto alle modalità degli anni passati, quindi, con le scuole che continueranno a definire le materie in modo autonomo. La struttura dell’esame rimane invariata, e le scelte saranno affidate ancora una volta ai docenti e agli studenti coinvolti.

Maturità 2026: per gli Istituti Professionali il procedimento rimane invariato. In tutti i Professionali del vigente ordinamento la scelta dei commissari interni è effettuata in relazione allo specifico percorso formativo attivato nella classe. Il colloquio quindi avrà per oggetto anche i due insegnamenti scelti dal consiglio di classe, assegnati ai commissari interni.

