Maturità 2026 | Ministero ha scelto discipline esterne per gli Istituti Professionali i consigli di classe sceglieranno le due materie interne

Il ministero ha confermato che anche per il prossimo anno gli Istituti Professionali sceglieranno le discipline esterne per la prova d’esame. I consigli di classe decideranno invece le due materie interne. Nessuna novità rispetto alle modalità degli anni passati, quindi, con le scuole che continueranno a definire le materie in modo autonomo. La struttura dell’esame rimane invariata, e le scelte saranno affidate ancora una volta ai docenti e agli studenti coinvolti.

Maturità 2026: per gli Istituti Professionali il procedimento rimane invariato. In tutti i Professionali del vigente ordinamento la scelta dei commissari interni è effettuata in relazione allo specifico percorso formativo attivato nella classe. Il colloquio quindi avrà per oggetto anche i due insegnamenti scelti dal consiglio di classe, assegnati ai commissari interni.

L'esame di maturità del 2026 partirà il 18 giugno, con la prima prova di Italiano alle otto del mattino.

La Maturità 2026 si avvicina con variazioni rispetto agli anni precedenti.

