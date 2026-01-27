La Maturità 2026 si avvicina con variazioni rispetto agli anni precedenti. Entro gennaio, il Ministero dell’Istruzione pubblicherà le materie della seconda prova e le quattro discipline che costituiscono il colloquio orale, segnando un cambiamento importante nel percorso d’esame per gli studenti.

È un passaggio importante perché, per la prima volta, l’orale non sarà più una prova “a raggio infinito” su tutto il programma dell’ultimo anno, ma avrà un perimetro disciplinare definito in anticipo. In pratica: meno improvvisazione, più struttura (e più responsabilità nella preparazione). Resta la prova comune a tutti: Italiano, con tracce uguali per tutti gli indirizzi. La seconda prova è quella “caratterizzante” dell’indirizzo (licei, tecnici, professionali). Il punto chiave è che la materia viene indicata con decreto: appena esce, gli studenti avranno la certezza definitiva su cosa impostare ripasso e simulazioni. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Maturità 2026: in arrivo le materie. E cambia davvero l’orale (con quattro discipline “ufficiali”)

Approfondimenti su Maturità 2026

Per la maturità 2026, sono previste importanti novità nel percorso d'esame di stato.

L’esame di Maturità 2026 presenta alcune novità riguardanti le materie, l’esame orale e il punteggio finale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Maturità 2026

Argomenti discussi: Maturità 2026, in arrivo il decreto con le materie degli scritti e le quattro discipline dell'orale; Maturità 2026, in arrivo le materie. Da quest'anno anche le quattro degli orali. Tutto quello che c'è da sapere; Materie Maturità 2026, ci siamo: in arrivo il decreto; Maturità 2026, in arrivo l'annuncio sulle materie della seconda prova e dell'esame orale: le possibili date.

Maturità 2026, in arrivo le materie. Da quest'anno anche le quattro degli oraliManca sempre meno all’esame di maturità: già fissate le date sia della prima prova, prevista per il 18 giugno, che della seconda, in programma per il giorno successivo. Da stabilire, invece, le materi ... msn.com

Maturità 2026, sito del Mim in manutenzione: materie e decreto in arrivo?Ci saranno presto novità sulla Maturità 2026? A quanto pare sì: come riporta Skuola.net, il portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito è entrato in una fase di aggiornamento proprio nelle sezi ... tecnicadellascuola.it

Maturità 2026, in arrivo le materie. Da quest'anno anche le quattro degli orali. Tutto quello che c'è da sapere x.com

Maturità 2026, in arrivo l’annuncio sulle materie della seconda prova e dell’esame orale: le possibili date >> https://tinyurl.com/efbffayc - facebook.com facebook