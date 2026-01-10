Dallo sport all’inclusione | l’impegno sociale della Futsal Lucchese

La Futsal Lucchese si distingue per il suo impegno sociale, utilizzando il calcio a 5 come strumento di inclusione e coesione. Attraverso iniziative e progetti dedicati, la società promuove valori di rispetto, integrazione e partecipazione, rafforzando il senso di comunità nel territorio di Lucca. Un esempio concreto di come lo sport possa andare oltre la semplice competizione, contribuendo allo sviluppo sociale e alla creazione di legami duraturi.

LUCCA Lo sport può unire, includere e costruire legami che vanno ben oltre il risultato sul campo. La Futsal Lucchese ne è un esempio concreto: una realtà che ha scelto di far viaggiare il pallone su binari che attraversano il sociale, l’identità del territorio e l’inclusione, trasformando il calcio a 5 in uno strumento di crescita collettiva. Fin dalla sua nascita, la società rossonera ha messo al centro un’idea chiara di sport sano e accessibile, capace di abbattere barriere e creare opportunità. È in questo solco che nasce "Futsal4all", il progetto dedicato all’ inclusione sociale che coinvolge ragazzi e ragazze in un ambiente aperto, accogliente e rispettoso delle diversità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

