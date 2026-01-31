Mateta voglia di Milan | ‘sbuffa’ nelle storie e smette di seguire il Crystal Palace su Instagram

L’attaccante del Crystal Palace, Mateta, ha mostrato tutta la sua intenzione di lasciare il club. Sulle sue storie Instagram, ha pubblicato un messaggio chiaro e senza mezzi termini, lasciando intendere di voler cambiare aria. Poco dopo, ha smesso di seguire il club sui social, segnando così un passo concreto verso un possibile trasferimento al Milan. Una mossa che non passa inosservata e che fa salire la tensione sul mercato.

Nella giornata di ieri la chiusura definitiva sembrava a un passo, in questo momento la trattativa è bloccata. Parliamo, ovviamente, dell'affare per Jean-Philippe Mateta, che nelle ultime ore si sta trasformando in una vera e propria telenovela con improvvisi colpi di scena. L'ultimo in ordine cronologico è risalente a pochi minuti fa. L'attaccante francese non vede l'ora di vestire la maglia del Milan. In giornata l'ha fatto di nuovo presente alla società di Londra, ma per ora non è ancora stato liberato. Sul proprio profilo Instagram, l'attaccante del Crystal Palace ha prima postato sulle proprie storie una semplice emoji che sbuffa e ha poi smesso di seguire l'account ufficiale del club.

Durante la sessione di calciomercato, si segnala un interesse della Juventus per Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace.

Ivan Zazzaroni su Instagram rivela che il Milan ha parlato direttamente con il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta.

