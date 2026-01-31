Il Milan lavora senza sosta per chiudere l’affare Mateta. I dirigenti rossoneri stanno cercando di definire gli ultimi dettagli dell’operazione, con le cifre che sono ormai chiare. La volontà è di portare l’attaccante in rosa già nelle prossime ore, per rafforzare l’attacco di Allegri in vista delle prossime partite. La trattativa procede spedita, ma ancora manca qualche tassello prima di ufficializzare il trasferimento.

Continuano le notizie di calciomercato sul Milan: secondo 'La Gazzetta dello Sport' i rossoneri starebbero lavorando su Mateta per portarlo in rossonero la prossima stagione, con una possibilità anche di vederlo a gennaio a Milano a due condizioni. La prima è che il Diavolo non vorrebbe forzare e aspetterà che il Crystal Palace troverà un sostituto. Seconda condizione: si deve trovare una soluzione per Nkunku. Il Milan continuerà a lavorarci anche in mattinata, mentre per il club inglese non basterebbe l'arrivo di Evann Guessand per liberare la prima punta francese. LEGGI ANCHE: Allegri vuole un bomber di razza: il Milan prepara il piano sul calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Mateta, Milan a lavoro continuo per chiudere: ecco cosa manca e tutte le cifre dell'operazione

Guido Rodriguez potrebbe presto diventare un nuovo giocatore della Juventus.

L'eventuale trasferimento di Raspadori alla Roma si avvicina, con un accordo tra i club secondo cui il giocatore potrebbe arrivare in prestito oneroso da circa 2 milioni di euro, con diritto di riscatto tra 18 e 20 milioni.

