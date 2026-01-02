Cosa manca per Raspadori alla Roma | quando può arrivare e le cifre dell'operazione

L'eventuale trasferimento di Raspadori alla Roma si avvicina, con un accordo tra i club secondo cui il giocatore potrebbe arrivare in prestito oneroso da circa 2 milioni di euro, con diritto di riscatto tra 18 e 20 milioni. La possibilità di trasformare il riscatto in obbligo dipende da condizioni specifiche, rendendo il trasferimento un'operazione articolata e soggetta a variabili.

