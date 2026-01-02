Guido Rodriguez Juve possibile operazione lampo per il centrocampista del West Ham | si può chiudere subito a queste cifre! Cosa manca

Guido Rodriguez potrebbe presto diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il centrocampista del West Ham, desideroso di trasferirsi in bianconero, ha una richiesta di prezzo definita, ma la società valuta ancora diverse opzioni. La trattativa potrebbe chiudersi rapidamente, dipendendo da alcuni dettagli ancora da definire. Restano da chiarire le modalità e le condizioni dell’eventuale accordo per un trasferimento che potrebbe avvenire in tempi stretti.

Guido Rodriguez Juve, possibile colpo lampo: il mediano spinge per l’addio al West Ham, prezzo fissato ma la società valuta altre piste. Il mercato di riparazione bianconero potrebbe subire una brusca accelerata nelle prossime ore, complice la volontà inequivocabile di uno degli obiettivi principali per il centrocampo. Secondo quanto riportato con enfasi dall’edizione odierna di Tuttosport, la pista Guido Rodriguez Juve ha registrato un avanzamento significativo, trasformandosi da semplice sondaggio esplorativo a opportunità concreta e immediata. Il centrocampista argentino, attualmente in forza al West Ham ma scivolato ai margini del progetto tecnico degli Hammers, ha manifestato una massima apertura all’idea di lasciare subito la Premier League per trasferirsi a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Guido Rodriguez Juve, possibile operazione lampo per il centrocampista del West Ham: si può chiudere subito a queste cifre! Cosa manca Leggi anche: Guido Rodriguez Juve si scalda: dalle parti della Continassa si studia un’operazione di questo tipo col West Ham. La possibile formula Leggi anche: Guido Rodriguez Juve, ritorno di fiamma per il campione del mondo? L’argentino può lasciare subito il West Ham: gli aggiornamenti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Juve, chi è e quanto costa Guido Rodriguez, il campione del mondo messo alla porta dal West Ham; La Juve valuta due nomi per il centrocampo; Chi è Guido Rodriguez, il centrocampista del West Ham che interessa alla Juventus: può arrivare a gennaio; Juventus, chi è Guido Rodriguez: il Busquets argentino per il centrocampo di Spalletti. Juventus, Comolli avrebbe la disponibilità di massima di Guido Rodriguez - La Juventus avrebbe messo nel mirino Guido Rodriguez come possibile rinforzo per il centrocampo e le conferme arrivano direttamente da Fabrizio Romano. it.blastingnews.com

Calciomercato Juventus, si valutano Guido Rodriguez e Gonzalo Garcia - I bianconeri valutano il profilo di Guido Rodriguez del West Ham per regalare un play a Spalletti: operazione possibile solo in prestito, perché l'idea è quella di risparmiare per tentare il colpo ... sport.sky.it

Romano: “Disponibilità di massima di Guido Rodriguez alla Juventus. Adesso i bianconeri dovranno…” - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato dell'interesse della Juventus per Guido Rodriguez: "Rodriguez, ragazzi, è un nome su cui vi abbiamo confermato che è ... tuttojuve.com

#GuidoRodriguez alla #Juventus Ci sono stati contatti x.com

Guido Rodriguez può essere il colpo a centrocampo della Juventus Come riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto su YouTube, il centrocampista è pronto a lasciare il West Ham a costo zero ed è solo in attesa di un cenno da parte dei bianconeri - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.