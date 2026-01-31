Al Cardarelli di Napoli sono arrivate le nuove cullette di ultima generazione per la maternità. Sono posizionate accanto al letto della mamma e facilitano il rooming-in, la pratica che permette alla neomamma e al bambino di stare insieme 24 ore su 24 durante il ricovero. Questa novità mira a ridurre i rischi per il neonato e rendere più semplice il post-parto.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono posizionate al fianco del letto della mamma e consentono un più agevole rooming-in, pratica post-parto che permette alla madre e al neonato di rimanere nella stessa stanza 24 ore su 24 durante l’intera degenza ospedaliera. Da qualche settimana hanno fatto il loro esordio anche nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del Cardarelli di Napoli. Sono le nuove culle per il co-sleeping sicuro, il cosiddetto “sonno condiviso”, finalizzate a far dormire il neonato vicino ai genitori. Molteplici i benefici registrati dal personale infermieristico del Nido, dalla facilitazione all’allattamento al rafforzamento del legame affettivo con la mamma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Maternità in sicurezza, al Cardarelli le cullette di ultima generazione che riducono i rischi per il bambino

Approfondimenti su Cardarelli Rischi

Le facciate degli edifici sono spesso i primi segnali di deterioramento che emergono nel tempo.

Al Policlinico, un bambino di 11 anni ha ricevuto un intervento di impianto cocleare di ultima generazione, consentendogli di riacquistare l’udito in modo efficace e naturale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Cardarelli Rischi

Argomenti discussi: Messaggio Inps n.251 del 26 gennaio 2026 congedo parentale; Formazione: video e podcast sulle novità in materia di lavoro; Elevazione del congedo parentale a 14 anni: le indicazioni INPS; Congedo parentale 2026, periodo fruibile esteso: le istruzioni dell’Inps.

Maternità in sicurezza, al Cardarelli le nuove culle per il 'co-sleeping'Sono posizionate al fianco del letto della mamma e consentono un più agevole rooming-in, pratica post-parto che permette alla madre e al neonato di rimanere nella stessa stanza 24 ore su 24 durante l' ... ansa.it

Emilia Romagna. La nuova Maternità di Bentivoglio, 600 metri quadrati di accoglienza e sicurezzaUno spazio moderno e accogliente, totalmente progettato per garantire elevati standard di ospitalità e sicurezza alla donna, al suo bambino e alla sua famiglia. La nuova Maternità è dotata di tre ... quotidianosanita.it

L’attesa ha una sua forma. È fatta di gesti piccoli, di tempo che rallenta, di un corpo che custodisce. Diciottoventisei Studio fotografico specializzato in ritratti fine-art / maternity / newborn / family Fotografo Newborn certificato in Sicurezza del Neonato #Sira - facebook.com facebook