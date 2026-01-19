Facciate in pericolo e problemi di vivibilità | le azioni che oggi riducono i rischi

Le facciate degli edifici sono spesso i primi segnali di deterioramento che emergono nel tempo. Crepe, distacchi di intonaco, ferri ossidati e infiltrazioni indicano problemi di sicurezza e di vivibilità. È importante intervenire tempestivamente per ridurre i rischi e preservare l'integrità strutturale. Con una corretta manutenzione, è possibile prevenire danni maggiori e garantire un ambiente più sicuro e duraturo.

Crepe, distacchi di intonaco, ferri d’armatura ossidati, infiltrazioni da gronde e sottogronde: la facciata è il primo punto in cui il degrado diventa un problema di sicurezza pubblica e di qualità dell’abitare. Per aziende e amministratori di condominio, intervenire per tempo significa ridurre rischi legali ed economici, contenere i costi del ciclo di vita dell’edificio e preservarne il valore. Ecco perché la riparazione della facciata non è un semplice restyling, ma una misura di prevenzione e gestione del rischio che richiede metodo, competenze e responsabilità chiare. Dove si forma il rischio (e come riconoscerlo) I segnali più comuni sono microfessurazioni diffuse, rigonfiamenti e distacchi localizzati, degrado dei frontalini e dei cielini dei balconi, giunti ammalorati, lattonerie non funzionanti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Pericolo PFAS. I rischi nel piatto

I PFAS sono una vasta famiglia di composti chimici sintetici utilizzati in molte applicazioni industriali e commerciali. La loro presenza nell'ambiente e negli alimenti rappresenta un crescente rischio per la salute umana e l'ecosistema. Questo articolo esplora i pericoli associati ai PFAS e i potenziali effetti nel nostro piatto.

