Materiali infiammabili e uscite di emergenza insufficienti | sotto sequestro il night della capitale Escopazzo

Un locale notturno nel centro di Roma è stato posto sotto sequestro dalle forze dell’ordine. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato materiali infiammabili all’interno e uscite di emergenza troppo poche per garantire la sicurezza dei clienti. I proprietari hanno ora 48 ore per sistemare le irregolarità prima di rischiare la chiusura definitiva.

Sequestrato il night romano Escopazzo. Il motivo? Uscite di emergenza insufficienti e materiali infiammabili all'interno del locale che si trova nel cuore della Capitale. Ma non solo. Il night club, risultato abusivo, è stato sequestrato nel corso di un blitz degli agenti della Divisione amministrativa della questura di Roma che hanno riscontrato diverse irregolarità, tra cui la mancanza del titolo autorizzativo della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per lo svolgimento di attività di trattenimento danzante. Gli ulteriori accertamenti hanno lasciato emergere carenti e inadeguate condizioni sotto il profilo strutturale e igienico-sanitario, delineando un quadro complessivo di criticità potenzialmente pericolose per l'incolumità degli avventori.

