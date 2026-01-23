Nel contesto del piano regionale sul dimensionamento scolastico in Campania, il presidente della Provincia Nino Lombardi e il consigliere regionale Pellegrino Mastella comunicano che le proposte del Sannio sono state accolte. Questa decisione garantisce la tutela dell’autonomia e delle identità scolastiche della provincia di Benevento, confermando l’impegno delle istituzioni locali nel preservare le specificità del territorio e delle sue comunità educative.

L'assessore regionale all'Istruzione Morniroli ci ha comunicato che nel Piano regionale sul dimensionamento scolastico della Regione Campania sono state accolte le nostre proposte e pertanto sono state salvaguardate e pienamente tutelate le identità e le autonomie scolastiche della provincia di Benevento", lo scrivono in una nota congiunta il presidente della Provincia Nino Lombardi e il consigliere regionale Ndc Pellegrino Mastella. In città l'accorpamento sarà tra Moscati e Sant'Angelo a Sasso. Pertanto nessuna autonomia in provincia sarà persa e sono salve Pietrelcina, Pesco Sannita e Pago Veiano per le quali si era paventato questo pericolo.

© Anteprima24.it - Dimensionamento scolastico, Pellegrino Mastella e Lombardi (NdC): “Tutelata autonomia delle comunità del Sannio”

Dimensionamento scolastico, colloquio Pellegrino Mastella-Morniroli: “Attenzione al Sannio”Il recente colloquio tra Pellegrino Mastella e Andrea Morniroli, neo assessore regionale all’Istruzione, ha focalizzato l’attenzione sul dimensionamento scolastico nel Sannio.

Pellegrino Mastella: “Su dimensionamento scolastico responsabilità politiche chiare”Pellegrino Mastella evidenzia come le responsabilità politiche siano chiare sul tema del dimensionamento scolastico.

