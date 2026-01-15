Pellegrino Mastella | Su dimensionamento scolastico responsabilità politiche chiare

Pellegrino Mastella evidenzia come le responsabilità politiche siano chiare sul tema del dimensionamento scolastico. In un intervento di due minuti, Mastella ha sottolineato il ruolo della Provincia nel dialogo con la Regione per ridurre al minimo gli impatti sul territorio del Beneventano, precisando che eventuali modifiche interesseranno al massimo un singolo caso, senza compromettere il benessere della popolazione studentesca.

Tempo di lettura: 2 minuti “Sul dimensionamento scolastico c’è una Provincia che in maniera ineccepibile ha interloquito con la Regione per minimizzare l’impatto sul Beneventano che riguarderà, al limite, un singolo caso, senza nessun detrimento per la popolazione studentesca. Sindaci ed esponenti del centrodestra, al posto di consigli interessati, farebbero bene a dialogare più efficacemente con i loro Ministri che su questo tema, invece ed evidentemente, procedono a razzo e commissariano chiunque tergiversi o osi avanzare perplessità. Insieme al presidente Lombardi e con un dialogo fruttuoso con l’assessore regionale Morniroli sapremo tutelare le ragioni del sistema scolastico Beneventano in questa e in altre vicende”, lo scrive in una nota il consigliere regionale di NdC Pellegrino Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

