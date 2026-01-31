Mastella | Su accorpamento Moscati-SAngelo a Sasso il Comune non c’entra

Il sindaco Mastella chiarisce che l’amministrazione comunale non ha nulla a che vedere con l’accorpamento tra gli ospedali Moscati e S. Angelo a Sasso. In un’intervista, Mastella spiega di rispettare il mondo della scuola e le iniziative che vengono dal settore, ma ribadisce che questa decisione non passa attraverso il suo ufficio. La questione sembra quindi essere fuori dal suo controllo diretto, lasciando intendere che le scelte siano prese altrove.

Tempo di lettura: 2 minuti “Per cultura istituzionale e formazione politica ho grande rispetto di tutte le manifestazioni e in particolare da quelle che muovono dal mondo della scuola. Sollecito però tutti, a prescindere da sigle e formazioni che tentano la strada in questo caso davvero maldestra della strumentalità o di autopromuoversi per vie semplicistiche o ancora peggio della più incredibile ipocrisia politica, di stare ai fatti. La responsabilità di queste scelte, obbligate, sul dimensionamento scolastico è in capo al Governo di centrodestra. E’ un fatto: hanno sostituito un criterio statistico, con uno demografico e hanno perfino commissariato le Regioni che non eseguivano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mastella: “Su accorpamento Moscati-S.Angelo a Sasso il Comune non c’entra”

Approfondimenti su Moscati S.Angelo

La protesta dei genitori e degli insegnanti davanti al Palazzo del Governo non si ferma.

#Moscati-Sant’Angelo-a-Sasso || L’Accorpamento tra gli istituti “Moscati” e “Sant’Angelo a Sasso” scatena proteste tra studenti, genitori e insegnanti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Moscati S.Angelo

Argomenti discussi: Accorpati gli istituti Moscati e Sant'Angelo a Sasso. Pellegrino Mastella e Lombardi: Preservate le autonomie in provincia; Potere al Popolo: Accorpamento Moscati-Sant’Angelo a Sasso, no alla scuola-mostro; Accorpamento Moscati e Sant’Angelo a Sasso AVS | Mega-istituto ingestibile penalizza studenti e territori.

Il sindaco Mastella: Scuola e dimensionamento, responsabilità è del Governo: valuteremo tutte le strade, ma no alla caciara e all’ipocrisia politicaPer cultura istituzionale e formazione politica ho grande rispetto di tutte le manifestazioni e in particolare da quelle che muovono dal mondo della scuola. Sollecito però tutti, a prescindere da sig ... tvsette.net

Fumata bianca sul dimensionamento scolastico: tutelato il SannioPellegrino Mastella e Lombardi (NdC): Tutelata autonomia scolastica delle comunità del Sannio ... msn.com

Davanti alla Rocca dei Rettori di Benevento la protesta degli istituti Sant’Angelo a Sasso e Moscati contro l’accorpamento #scuola #benevento #dimensionamentoscolastico - facebook.com facebook