Accorpamento Moscati e Sant’Angelo a Sasso AVS | Mega-istituto ingestibile penalizza studenti e territori

L’Accorpamento tra gli istituti “Moscati” e “Sant’Angelo a Sasso” scatena proteste tra studenti, genitori e insegnanti. Le comunità locali criticano duramente il progetto, che secondo loro creerebbe un mega-istituto difficile da gestire, penalizzando le opportunità di apprendimento e il territorio. Alleanza Verdi e Sinistra si schierano con la comunità, sostenendo che questa decisione rischia di danneggiare le scuole e le famiglie coinvolte.

Tempo di lettura: 2 minuti Alleanza Verdi e Sinistra esprime piena condivisione e sostegno alla nota della comunità scolastica dell’Istituto “Moscati” e di Sant’Angelo a Sasso, che ha espresso una forte e motivata contrarietà al progetto di accorpamento previsto dal piano di dimensionamento scolastico regionale. La creazione di un mega-istituto da circa 1.600 alunni, distribuiti su più plessi e territori diversi, rappresenta una scelta sbagliata sul piano pedagogico, organizzativo e sociale. Non si tratta di una semplice riorganizzazione amministrativa, ma di un intervento che svuota di senso l’autonomia scolastica, allontana la dirigenza dai bisogni reali di studenti, famiglie e personale e rende più difficile la gestione quotidiana della scuola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Argomenti discussi: Accorpamento Sant'Angelo a Sasso-Moscati, le comunità scolastiche scendono in piazza; No alla scuola da 1600 alunni: sindacati, personale e famiglie contro l'accorpamento Moscati-Sant'Angelo a Sasso; Accorpamento Sant'Angelo a Sasso-Moscati, pioggia di critiche: No alla scuola 'mostro'; Accorpati gli istituti Moscati e Sant'Angelo a Sasso. Pellegrino Mastella e Lombardi: Preservate le autonomie in provincia.

