Inter colpo per il futuro | Massolin a un passo

L’Inter si avvicina a chiudere un colpo per il futuro. La società sta trattando con il Modena per portare in nerazzurro Yanis Massolin, centrocampista del 2002 che sta dimostrando il suo valore in Serie B. L’accordo sembra ormai vicino, e presto il giovane potrebbe diventare una nuova risorsa per la squadra di Inzaghi.

Non solo incastri immediati: l' Inter piazza un colpo per il futuro a centrocampo. È a un passo l'accordo con il Modena per Yanis Massolin, centrocampista classe 2002 che si sta mettendo in luce in Serie B. I nerazzurri hanno bruciato la concorrenza della Fiorentina con un'offerta da 5 milioni più bonus. L'operazione è impostata in ottica estiva: Massolin resterà al Modena fino a fine stagione, a disposizione di Andrea Sottil, per poi sbarcare a Milano in estate.

