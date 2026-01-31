Massolin Inter definiti gli ultimi dettagli con il Modena | cifra e struttura dell’operazione Ausilio piazza il colpo

Questa mattina l’Inter ha ufficializzato i dettagli dell’affare con il Modena per Massolin. Il calciatore resterà in prestito fino a giugno, lasciando così aperta la porta a future possibilità. La società nerazzurra ha concluso l’accordo e ora attende il via libera definitivo per l’annuncio ufficiale.

Inter News 24 Massolin Inter, in questi minuti i nerazzurri hanno definito tutti i dettagli con il Modena: il calciatore rimarrà in prestito fino a giugno. L'Inter continua a muoversi con lungimiranza sul mercato dei giovani talenti, assicurandosi uno dei profili più interessanti del panorama nazionale. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la dirigenza nerazzurra ha definito l'acquisto di Yanis Massolin dal Modena, confermando la volontà di investire sulla linea verde per il futuro post-2026. Massolin Inter: accordo con il Modena, resta in Emilia fino a giugno. L'operazione è stata chiusa rapidamente per anticipare la concorrenza, permettendo al ragazzo di completare il suo percorso di crescita in Serie B prima di mettersi a disposizione di Cristian Chivu.

