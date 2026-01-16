Mlacic Inter si avvicina ufficialmente all’accordo con l’Hajduk Split. Dopo aver superato la concorrenza, il club nerazzurro definisce i dettagli per l’arrivo del giovane difensore croato. L’operazione rappresenta un investimento nel futuro e rafforza la strategia di crescita della società. Nei prossimi giorni, sono attesi gli ultimi sviluppi per ufficializzare il trasferimento.

Inter News 24 Mlacic Inter, l’affare è ormai in dirittura d’arrivo: il club nerazzurro ha blindato il giovane difensore croato superando la concorrenza. Il calciomercato della Beneamata non si ferma mai e guarda con lungimiranza al futuro della retroguardia. I nerazzurri sono infatti pronti ad accogliere Branimir Mlacic, talentuoso difensore centrale classe 2007 in forza all’ Hajduk Spalato, considerato uno dei profili più promettenti del panorama calcistico balcanico grazie alla sua precocità e alla sua imponente struttura fisica. I dettagli dell’accordo e il blitz nerazzurro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’operazione è ormai ai dettagli finali. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mlacic Inter, colpo per il futuro in arrivo: definiti i dettagli con l’Hajduk

Leggi anche: Mlacic Inter, il colpo per il futuro: nerazzurri pronti all’affondo sul talento dell’Hajduk

Leggi anche: Mlacic Inter, preso il gigante del 2007: c’è la fumata bianca con l’Hajduk Spalato! Cifre e dettagli

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

L'Inter guarda a est per la difesa del futuro: fatta per Mlacic, si tratta per Jakirovic; Inter-Mlacic: perché il 2007 dell’Hajduk può diventare il prossimo colpo dei nerazzurri per il futuro; Sky – Mercato Inter, ecco il piano per Mlacic. Colpo a destra? Potrebbe arrivare…; Akanji primo colpo... estivo dell'Inter. E per Mlacic si chiude.

Mlacic Inter: affare verso la chiusura, i nerazzurri chiudono per il baby difensore. I dettagli sul colpo e i prossimi passi dell’operazione - I dettagli sul colpo e i prossimi passi dell’operazione L’Inter guarda al futuro e blinda la difesa con un colpo di ... calcionews24.com