Frase choc nel bagno di un liceo La dirigente convocata da Digos e squadra mobile Scritta ottusa e scriteriata L’episodio all’istituto Giulio Cesare di Roma

ABBONATI A DAYITALIANEWS Proseguono le indagini sulla scritta apparsa nei bagni del liceo Giulio Cesare, definita immediatamente come una “lista degli stupri”. Nella mattinata di oggi la dirigente Paola Senesi è stata sentita dalla Digos e dalla squadra mobile, impegnate a ricostruire la vicenda e a verificare eventuali connessioni con il clima delle recenti elezioni studentesche. Gli investigatori stanno acquisendo tutti gli elementi necessari per identificare i responsabili. La comunicazione della preside. Come riportato dai colleghi di Romatoday.it, in una nota indirizzata alla comunità scolastica, Senesi ha definito la frase rinvenuta nel bagno maschile una “scritta ottusa e scriteriata”, sottolineando come l’episodio abbia generato una forte eco mediatica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Frase choc nel bagno di un liceo. La dirigente convocata da Digos e squadra mobile. “Scritta ottusa e scriteriata”. L’episodio all’istituto Giulio Cesare di Roma

