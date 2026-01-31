Massimiliano Lisa si candida a sindaco di Milano | è il direttore del Museo Leonardo3 in causa con il Comune

Massimiliano Lisa annuncia la sua candidatura a sindaco di Milano. È un imprenditore di 58 anni e direttore del museo Leonardo3. Da tempo ha aperto una disputa con il Comune di Milano sulla gestione degli spazi del museo, che potrebbe chiudere se la situazione non si risolve.

