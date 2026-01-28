Massimiliano Lisa Leonardo3 si candida a sindaco | Destra e sinistra uguali in 20 anni non è cambiato niente

Massimiliano Lisa, noto per gestire il museo Leonardo3 in piazza Scala, annuncia la sua candidatura a sindaco di Milano con la lista civica Milano Libera. In un discorso diretto, dice che destra e sinistra sono uguali e che in vent’anni nulla è cambiato nella città. Lisa punta a portare un cambiamento, promettendo di mettere le mani avanti e di ascoltare i cittadini.

L'imprenditore, che ha un contenzioso col Comune di Milano per gli spazi dell'esposizione su Leonardo in piazza Scala, annuncia di scendere in campo Massimiliano Lisa, “patron” del museo Leonardo3 in piazza Scala, si candida a sindaco di Milano con la lista civica Milano Libera. Lo ha annunciato martedì pomeriggio alla presentazione della lista e della candidatura al Politeatro di viale Lucania. Imprenditore, divulgatore e giornalista, ha fondato Leonardo 3 nel 2005 e, nel 2013, ha aperto lo spazio espositivo per il quale è in essere un contenzioso col Comune di Milano. “Non state ad ascoltare chi governa questa città da 20 anni, perché in questi anni non è cambiato niente.🔗 Leggi su Milanotoday.it

