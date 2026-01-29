Massese Febbre da derby Grande rivalità col Viareggio

La città di Massa si prepara con entusiasmo al derby contro il Viareggio. La partita è più di una semplice sfida sportiva, perché rappresenta una rivalità lunga e sentita tra le due squadre. I tifosi sono in fermento, e l’attenzione si concentra anche sulle conseguenze che la gara potrebbe avere in classifica. La tensione cresce giorno dopo giorno, e tutti aspettano con ansia il fischio d’inizio.

Sale la febbre da derby a Massa. La sfida con il Viareggio è attesa con trepidazione sia per la rivalità con la squadra versiliese che soprattutto per le implicazioni di classifica. La Massese troverà un avversario arrabbiato dopo la sconfitta di misura nell'altro derby con la Lucchese e che lo ha ricacciato lontano dalla vetta. Gli uomini del tecnico Walter Vangioni sono scivolati di nuovo a -7, anche se con una partita in meno rispetto alla capolista, e non possono più concedersi passi falsi. Per il Viareggio si è trattato della prima battuta d'arresto in questo girone di ritorno. Una sconfitta che ha fermato una serie di otto risultati utili consecutivi.

