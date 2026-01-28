La Massese si prepara con entusiasmo al derby contro il Viareggio. La squadra ha iniziato gli allenamenti in vista della partita di sabato pomeriggio, che si giocherà alle 17 allo stadio dei Pini. È una sfida importante per i biancoscudati, che cercano di riscattarsi e di fare risultato davanti ai propri tifosi. La squadra si concentra, lavora sodo e si prepara per affrontare un avversario molto agguerrito.

La Massese ha iniziato a prepararsi per il sentito e delicato derby col Viareggio in programma in anticipo sabato pomeriggio (ore 17) allo stadio dei Pini. E’ arrivata l’ufficialità del divieto di trasferta per i residenti nella provincia di Massa Carrara ma anche nei comuni di Lucca, Capannori, Porcari e Altopascio. Come preannunciato ieri si è allenato con le zebre anche Tiziano Andrei che sarà già disponibile per la sfida di Viareggio. La rosa è stata sfoltita con le partenze di Iurato, Lasagna, Pignataro e Zagarese mentre sono in attesa due ulteriori arrivi. Si aspetta che il centrocampista Francesco Cantatore si liberi dal Sansovino e si sta cercando un esterno sinistro a tutta fascia per completare quella corsia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Massese Voglia di riscatto. Sfida delicata a Viareggio

