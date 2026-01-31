Marxisti e laici contro l' eutanasia

Nella conferenza stampa di fine anno, Giorgia Meloni si è detta contraria all’eutanasia e al suicidio assistito. La premier ha ribadito che lo Stato non deve incoraggiare chi vuole mettere fine alla propria vita. La sua posizione ha suscitato reazioni tra i parlamentari e le associazioni, divise tra chi sostiene la libertà di scelta e chi invece difende la tutela della vita. La questione rimane al centro del dibattito politico e sociale in Italia.

Nella conferenza stampa di fine anno, Giorgia Meloni – a proposito di l suicidio assistito – ha dichiarato: «Io penso che il compito dello Stato non sia favorire percorsi per suicidarsi, (.) ma sia semmai cercare di ridurre al minimo la solitudine e le difficoltà di chi ha gravi patologie e delle loro famiglie ed è il lavoro che fa il governo con l'aumento dei fondi per le cure palliative e l'assistenza domiciliare ed è quello che il governo fa con il prossimo ddl sui caregiver familiari. Penso che il nostro compito sia quello di combattere la solitudine e l'abbandono che fanno vedere il suicidio assistito come un'opzione».

