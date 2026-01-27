Il Giorno della Memoria contro l' eutanasia della civiltà

In occasione del Giorno della Memoria, si riflette sull'importanza di ricordare eventi storici significativi. Quest'anno, l'attenzione si concentra sulla memoria delle libertà conquistate e sulla necessità di preservarle. È un momento di riflessione che invita a considerare il valore della memoria collettiva, senza enfasi, per mantenere vivo il ricordo di momenti fondamentali della nostra storia.

Dunque, dobbiamo parlarne, anzi continuare a farlo senza stancarci, anche oggi che molta parte dei discendenti delle persone che furono internate nei campi di sterminio e ridotte in condizioni indegne dell’umanità, sono in balia di un governo violento e spregiudicato, decisamente fascista, anime nere che trovano epigoni a frotte in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti, scivolati su un piano inclinato orrendo e pericoloso, specchio di governanti che nella migliore delle ipotesi appartengono alla peggiore patologia psichiatrica. Non solo il presidente, ma anche una scia di collaboratori, che ne fomentano la deriva senile e pluripatologica.🔗 Leggi su Messinatoday.it

In occasione del Giorno della Memoria 2026, Officine della Cultura promuove una tournée teatrale in tutta Italia.

