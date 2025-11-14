La dignità della Vita unisce laici e credenti

MONDO. «La vita è laicamente sacra» afferma Luciano Violante, ex presidente della Camera dei deputati intervenendo nel dibattito sul fine vita, specificando che «è sacro ciò che non può essere cancellato, a pena di dissolvere le ragioni stesse dell’umano». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - La dignità della Vita unisce laici e credenti

