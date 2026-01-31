Martey illude la Pianese la Vis Pesaro rimonta e sbanca il Comunale | 1-2

La partita tra Pianese e Vis Pesaro si conclude con un 1-2. La Pianese aveva iniziato bene, ma Martey ha illuso i padroni di casa segnando il primo gol. La Vis Pesaro ha reagito e, nel secondo tempo, ha rimontato, portando a casa la vittoria. La squadra di casa si ferma a nove risultati utili di fila.

Piancastagnaio (Siena), 31 gennaio 2026 – Si ferma a nove la striscia di risultati utili consecutivi della Pianese. Al Comunale è la Vis Pesaro a imporsi in rimonta sfruttando al massimo due palle inattive. Un peccato davvero per i bianconeri di Birindelli, puniti forse oltre i propri demeriti. Nel primo tempo le due formazioni fin da subito provano a far valere la rispettiva fisicità. Il primo vero squillo arriva al 13’ ed è bianconero: Proietto e Bertini orchestrano una bella punizione che libera al tiro dai 25 metri il centrocampista con la maglia numero 30, ma il portiere respinge in corner. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

