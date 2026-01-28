Serie C La Pianese prepara la sfida casalinga Sabato al Comunale è attesa la Vis Pesaro

La Pianese si prepara alla partita casalinga contro la Vis Pesaro. Dopo la vittoria di San Benedetto del Tronto, che ha portato il nono risultato utile consecutivo, la squadra di Birindelli punta a mantenere il ritmo e consolidare il quinto posto in classifica. La squadra si sta allenando con entusiasmo, pronta a scendere in campo sabato al Comunale.

E’ sulle ali dell’entusiasmo che la Pianese ha ripreso la preparazione. La vittoria di San Benedetto del Tronto, figlia di una grandissima prestazione e firmata Fabrizi e Sussi, ha permesso alla squadra di Birindelli di centrare il nono risultato utile consecutivo e di conquistare il quinto posto in classifica, a quota 31 (e sarebbero 34, i punti, considerando il successo sul Rimini poi escluso.). E di acquisire ancora di più autostima e fiducia nei propri mezzi. La partita ha dato un’ulteriore dimostrazione della compattezza del gruppo bianconero, in continua crescita, della dedizione di Simeoni e compagni, della bontà dell’organico a disposizione di mister Birindelli e del lavoro portato avanti tutti insieme, con alle spalle una società solida e organizzata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

