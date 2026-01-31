Marte può attendere L’umanità no | la risposta di Sanchez a Musk sulla legge che regolarizza i migranti

L’Italia assiste a uno scontro pubblico tra Pedro Sanchez e Elon Musk, questa volta sulla gestione dei migranti. Sanchez ha risposto a Musk con fermezza, difendendo la legge spagnola per regolarizzare i migranti, mentre l’imprenditore americano aveva criticato l’approccio. La discussione si svolge sui social, tra commenti e scambi di battute, e mette in luce le divergenze tra le posizioni politiche e le opinioni di figure pubbliche di fronte a temi così delicati.

Scontro a distanza su X tra Eleon Musk e il premier spagnolo Pedro Sanchez, a proposito della regolarizzazione dei migranti avviata dalla Spagna nei giorni scorsi. Il patron di Tesla ironizza sulla legge, Sanchez gli dà una risposta perentoria: "Marte può aspettare. L'umanità no".

