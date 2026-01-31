Marte può attendere L'umanità no | la risposta di Sanchez a Musk sulla legge che regolarizza i migranti
Il premier spagnolo Pedro Sanchez risponde a Elon Musk sulla legge per regolarizzare i migranti. Lo scontro tra i due si è acceso sui social, con Sanchez che difende l’iniziativa della Spagna, mentre Musk critica la decisione. La polemica si infiamma, e ora il tema diventa un caso nazionale.
Scontro a distanza su X tra Eleon Musk e il premier spagnolo Pedro Sanchez, a proposito della regolarizzazione dei migranti avviata dalla Spagna nei giorni scorsi. Il patron di Tesla ironizza sulla legge, Sanchez gli dà una risposta perentoria: "Marte può aspettare. L'umanità no".🔗 Leggi su Fanpage.it
