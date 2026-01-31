Maria Stefania Di Renzo chi è la moglie di Alessandro Tersigni | C’è stata una forte crisi tra di noi
Maria Stefania Di Renzo, moglie dell’attore Alessandro Tersigni, ha rivelato di aver attraversato una forte crisi con il marito. La ballerina ha spiegato che il loro rapporto non è sempre stato facile, e in passato hanno avuto momenti difficili da superare. Ora cercano di ricostruire la loro intesa, ma l’esperienza difficile resta nel loro passato.
Maria Stefania Di Renzo è la moglie dell’attore Alessandro Tersigni, classe 1980, è una ballerina, la sua passione l’ha portata persino nella scuola di Amici di Maria de Filippi, un’esperienza formativa che però non è durata molto per lei. Dopo Amici, Maria Stefania ha continuato a perseguire il suo sogno: quello di diventare una grande ballerina e acquisire visibilità anche nel mondo dello spettacolo attraverso la danza. Fu proprio mentre lavorava come ballerina sul set di un Musical, nel 2010, che Maria Stefania conobbe Alessandro Tersigni; tra i due fu amore a prima vista e dopo mesi di frequentazione l’attore le fece una proposta di matrimonio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
