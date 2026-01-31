Maria Stefania Di Renzo, moglie dell’attore Alessandro Tersigni, ha rivelato di aver attraversato una forte crisi con il marito. La ballerina ha spiegato che il loro rapporto non è sempre stato facile, e in passato hanno avuto momenti difficili da superare. Ora cercano di ricostruire la loro intesa, ma l’esperienza difficile resta nel loro passato.

Maria Stefania Di Renzo è la moglie dell’attore Alessandro Tersigni, classe 1980, è una ballerina, la sua passione l’ha portata persino nella scuola di Amici di Maria de Filippi, un’esperienza formativa che però non è durata molto per lei. Dopo Amici, Maria Stefania ha continuato a perseguire il suo sogno: quello di diventare una grande ballerina e acquisire visibilità anche nel mondo dello spettacolo attraverso la danza. Fu proprio mentre lavorava come ballerina sul set di un Musical, nel 2010, che Maria Stefania conobbe Alessandro Tersigni; tra i due fu amore a prima vista e dopo mesi di frequentazione l’attore le fece una proposta di matrimonio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Maria Stefania Di Renzo, chi è la moglie di Alessandro Tersigni: “C’è stata una forte crisi tra di noi”

