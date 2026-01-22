chi sono la moglie e i figli di alessandro del piero sonia amoruso e tobias dorotea e sasha tra italia e usa

Alessandro Del Piero, ex calciatore italiano, è sposato con Sonia Amoruso, conosciuta nel 1999 in modo casuale a Torino, quando lei lavorava come commessa. La coppia ha tre figli: Tobias, Dorotea e Sasha. La famiglia trascorre parte del tempo tra Italia e Stati Uniti, vivendo con discrezione la propria vita privata, lontano dai riflettori.

L’incontro tra Alex Del Piero e la moglie Sonia Amoruso, avvenuto in modo casuale nel 1999: lei commessa in un negozio di scarpe a Torino, lui il capitano della Juventus. Da quell’incontro inizia una storia che supera le colonne sportive e diventa vita vera. Ancora oggi la relazione tra Del Piero e Sonia prosegue, con qualche alto e basso superato, ma che va avanti senza intoppi. Dal punto di vista professionale, la moglie di Alessandro Del Piero ha una carriera legata all’imprenditoria e alla gestione familiare. Ha seguito Del?Piero nei suoi progetti commerciali, ma è anche attiva nel sociale e in iniziative culturali legate alla città di Torino e alla famiglia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

