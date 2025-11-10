Sarri a DAZN | Inter più forte di noi ma non è stata una partita disastrosa Sull’attaccante…

Inter News 24 Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN: «Gol presi in modo banale, ma abbiamo avuto le nostre occasioni. Ora serve reagire». Dopo la sconfitta per 2-0 contro l’ Inter al Meazza, Maurizio Sarri ha analizzato ai microfoni di DAZN la prestazione della sua Lazio, sottolineando il divario tecnico ma anche la buona reazione dei suoi nonostante le difficoltà del momento. SAN SIRO – «Quando entri a San Siro e prendi gol dopo due minuti diventa dura. L’Inter è più forte di noi sicuramente, ma abbiamo avuto le nostre occasioni. Sicuramente non è stata una partita disastrosa. 🔗 Leggi su Internews24.com

