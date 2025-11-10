Sarri a DAZN | Inter più forte di noi ma non è stata una partita disastrosa Sull’attaccante…
Inter News 24 Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN: «Gol presi in modo banale, ma abbiamo avuto le nostre occasioni. Ora serve reagire». Dopo la sconfitta per 2-0 contro l’ Inter al Meazza, Maurizio Sarri ha analizzato ai microfoni di DAZN la prestazione della sua Lazio, sottolineando il divario tecnico ma anche la buona reazione dei suoi nonostante le difficoltà del momento. SAN SIRO – «Quando entri a San Siro e prendi gol dopo due minuti diventa dura. L’Inter è più forte di noi sicuramente, ma abbiamo avuto le nostre occasioni. Sicuramente non è stata una partita disastrosa. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
#Lazio, #Fabiani a DAZN: "Le parole di #Sarri? Lui è un fuoriclasse in campo e fuori. Giusto che non crei aspettative" - X Vai su X
Cagliari Le parole ai microfoni di Dazn e Sky del tecnico della Lazio Maurizio Sarri dopo la vittoria per 2-0 sui rossoblù - facebook.com Vai su Facebook
Lazzari a Dazn nel pre partita di Inter Lazio: «Sicuramente il mister ha detto bene a parlare di folli. Clean sheet? Meriti del lavoro del mister, sappiamo questo» - Lazzari a Dazn nel pre partita di Inter Lazio: le parole del difensore biancoceleste prima del match dell’undicesima giornata Le luci di San Siro si accendono per il big match tra Inter e Lazio, una s ... Secondo lazionews24.com
Inter-Lazio, Sarri: “Bravi a reagire, ma mancano attaccanti d’area di rigore” - Le dichiarazioni dell'allenatore biancoceleste, intervenuto poco dopo il triplice fischio del match direttamente dalla pancia di San Siro ... Segnala msn.com
Fabiani a Dazn prima di Inter Lazio: «La Lazio non può arrivare da nessuna parte? Io penso c’è stato un avvio di campionato difficile» - Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l’Inter, soffermandosi sul lavoro di Sarri A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter Lazio, ... Come scrive calcionews24.com