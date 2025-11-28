Poste Italiane al via a Reggio Calabria e provincia il pagamento delle pensioni di dicembre

A partire lunedì 1, le pensioni di dicembre comprese di tredicesima saranno in pagamento presso tutti e 161 uffici e nei 110 ATM Postamat di Reggio Calabria e provincia. È quanto comunica Poste Italiane.Sempre a partire da lunedì 1 le pensioni di dicembre saranno disponibili anche per i titolari. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

