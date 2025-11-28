Poste Italiane al via a Reggio Calabria e provincia il pagamento delle pensioni di dicembre

A partire lunedì 1, le pensioni di dicembre comprese di tredicesima saranno in pagamento presso tutti e 161 uffici e nei 110 ATM Postamat di Reggio Calabria e provincia. È quanto comunica Poste Italiane.Sempre a partire da lunedì 1 le pensioni di dicembre saranno disponibili anche per i titolari. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Poste Italiane. . Premio TG Poste: conto alla rovescia per l’evento finale della seconda edizione, in programma mercoledì 3 dicembre alla Casina Poste di Roma, quando saranno premiati i giovani comunicatori del futuro. #TGPoste #PosteItaliane ? https://tg - facebook.com Vai su Facebook

Per te che sei titolare di Libretto di Risparmio Postale è arrivato il Buono Premium 4 anni, riservato alla nuova liquidità e con tassazione agevolata sugli interessi. buonielibretti.poste.it/buoni-fruttife… #PosteItaliane @GruppoCDP Vai su X

Poste Italiane e il francobollo dedicato al Carnevale di Viareggio - Poste Italiane comunica che dal 16 febbraio 2023 sono stati emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy 6 francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio artistico e ... Come scrive blitzquotidiano.it

Poste Italiane assume. Consulenti finanziari - POSTE ITALIANE CERCA CONSULENTI Poste Italiane ricerca in Toscana professionisti per attività di consulenza e vendita di servizi finanziari, di prodotti... Si legge su lanazione.it

Poste italiane, 7500 assunzioni e stabilizzazioni: accordo con i sindacati - Nel 2024 e nel 2025 è previsto nel gruppo Poste Italiane l'inserimento di 7. Da tg24.sky.it