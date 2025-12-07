Assalto al portavalori sull’A2 in provincia di Reggio Calabria
Un nuovo inquietante episodio di criminalità ha colpito la provincia di Reggio Calabria: un assalto armato a un portavalori lungo un tratto dell’autostrada ha gettato nello sconcerto operatori e cittadini. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di malviventi, usando tecniche militari e armi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
