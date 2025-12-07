Assalto al portavalori sull’A2 in provincia di Reggio Calabria

Un nuovo inquietante episodio di criminalità ha colpito la provincia di Reggio Calabria: un assalto armato a un portavalori lungo un tratto dell’autostrada ha gettato nello sconcerto operatori e cittadini. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di malviventi, usando tecniche militari e armi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

assalto portavalori sull8217a2 provinciaAssalto a portavalori in Calabria, rubati due milioni. Due auto incendiate per fermare il traffico dentro la galleria - 30 di questa mattina all’interno di una galleria tra gli svincoli di Scilla e Bagnara ... Come scrive quotidiano.net

assalto portavalori sull8217a2 provinciaAssalto a un portavalori in Calabria, rubati due milioni - Attimi di paura stamattina sull'autostrada A2, in provincia di Reggio Calabria, dove un commando di rapinatori, composto da almeno una decina di persone armate di fucili e presumibilmente di mitra ... Si legge su ansa.it

assalto portavalori sull8217a2 provinciaAssalto in autostrada a un portavalori, Calabria: bottino da due milioni - Un commando assalta un portavalori tra Scilla e Bagnara in Calabria, bottino stimato due milioni di euro, nessun ferito. la7.it scrive

